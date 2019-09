Martedì 24 Settembre 2019, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattinata movimentata presso il municipio di San Giorgio a Cremano. Poco prima di mezzogiorno un dipendente dell'ufficio relazioni con il pubblico si è infatti incatenato alla rampa di scale del piano terra. Attimi di tensione in Comune, con l'uomo - un 64enne con evidenti problemi di deambulazione - in protesta contro l'ordinanza che lo ha trasferito dalla sede di piazza Carlo di Borbone all'ufficio anagrafe di via Galdieri. Una misura, quello dettata dalla politica, che mira soprattutto a rimpolpare la pianta organica in alcuni settori risultati particolarmente carenti.Il lavoratore ha espressamente richiesto al sindaco Giorgio Zinno di ritirare il provvedimento: a inasprire la sua protesta anche il vicino pensionamento previsto per marzo. Stando a quanto filtra da palazzo di città, la questione non sarebbe comunque di natura «architettonica», dal momento che in municipio come nella sede distaccata il 64enne si troverebbe costretto ad affrontare in stampelle una rampa di scala. Il dipendente è stato comunque ritenuto idoneo al trasferimento in quanto autonomo e automunito. Il caso è rientrato in meno di un'ora, con i colleghi che hanno convinto l'uomo a desistere dalla plateale manifestazione di dissenso.Non il primo caso di protesta verso i reindirizzamenti delle risorse pubbliche: a gennaio una funzionaria comunale accusò addirittura un malore che rese necessario l'intervento di un'ambulanza a seguito della notifica di trasferimento sempre presso l'ufficio anagrafe di via Galdieri, atto in quella circostanza disposto dal segretario generale. Appena dieci giorni prima la donna aveva segnalato a sindaco e Anac alcune «gravi condotte illecite» nell'iter di approvazione delle spese dell'Ente.