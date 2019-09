Mercoledì 25 Settembre 2019, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esalazioni pericolose per la salute dei cittadini, forze dell'ordine in azione a seguito delle segnalazioni dei residenti preoccupati. Nella mattinata odierna gli uomini della guardia costiera di Portici, congiuntamente al personale della locale compagnia di guardia di finanza, hanno condotto un'attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale di San Giorgio a Cremano. Dalle verifiche effettuate presso un'autocarrozzeria al confine con San Sebastiano, è stato accertato che i lavoratori operavano verniciature in assenza delle previste autorizzazioni regionali.In ragione di ciò, i militari gli ordini del comandante Raffaele Falco hanno posto sotto chiave l'area e le attrezzature utilizzate - tra le quali anche un forno di verniciatura - e segnalato il titolare dell'opificio all'autorità giudiziaria di Napoli. L'operazione odierna, frutto della consolidata sinergia instauratasi tra i comandi della capitaneria di porto di Torre del Greco e delle fiamme gialle di Portici guidate dal capitano Raffaella Frassine, è solo l'ultima di una serie di accertamenti che hanno portato ad apporre i sigilli ad attività industriali (autodemolizioni, autolavaggi, autocarrozzerie, falegnamerie, imprese edili) sprovviste delle necessarie autorizzazioni ambientali e quindi nocive all'ecosistema.