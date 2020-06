San Giorgio, fruttivendolo abusivo minaccia i vigili con un cric: denunciato

Agenti di polizia municipale minacciati e aggrediti all'interno del comando di San Giorgio a Cremano. È accaduto martedì attorno alle 13, quando un uomo si è recato negli uffici di via Galdieri brandendo un cric. Nel tentativo di bloccarlo, due vigili urbani hanno riportato lesioni a braccia e mani giudicate comunque guaribili nel giro di una settimana. L'aggressore, un napoletano di 44 anni arrivato a San Giorgio sprovvisto addirittura della patente di guida, era stato segnalato in mattinata da alcuni residenti intento a vendere frutta nei pressi del campo sportivo «Paudice», su un mezzo poi risultato privo di qualsiasi licenza. I puntuali controlli anti-abusivismo dei caschi bianchi, coordinati dal comandante Gabriele Ruppi e dal maggiore Attilio De Vita, hanno portato al sequestro del veicolo e della merce con tanto di sanzione pecuniaria per il titolare.

Evidentemente non soddisfatto per l'accaduto, il 44enne ha deciso di farsi giustizia da solo, raggiungendo poco dopo a piedi il comando di polizia locale per minacciare di morte con un cric il responsabile del nucleo commerciale e gli altri i vigili coinvolti nell'operazione. Solo l'intervento di due coraggiosi agenti ha evitato il peggio e placato con le «cattive» la furia dell'uomo, fortunatamente senza conseguenze gravi. Il protagonista dell'aggressione, con precedenti per porto abusivo di armi e truffa, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e violenza. Perentorio il commento sulla vicenda del sindaco Giorgio Zinno: «Piena solidarietà e vicinanza ai nostri agenti aggrediti. Come amministrazione condanniamo con forza questo episodio di violenza e siamo vicini al nostro corpo di polizia municipale che lavora sul territorio con abnegazione e impegno».

