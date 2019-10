San Giorgio, un'altra notte di violenza: 48enne ferito al collo con una bottiglia

Sabato 19 Ottobre 2019, 14:23

Con il weekend torna anche la paura a San Giorgio a Cremano. Protagonista dell'ennesima notte brava, ancora una volta, la movida violenta. Ieri erano da poco passate le 22 quando all'esterno di un pub di via De Lauzieres ha avuto luogo una colluttazione tra due uomini del posto. La lite, originatasi per futili motivi, è degenerata quando uno dei contendenti - in stato visibilmente alterato dall'alcol - ha spaccato una bottiglia di vino, usandola come arma bianca per scagliarsi contro il rivale: ad avere la peggio è stato quest'ultimo, un 48enne, che ha riportato vistose ferite alla parte destra del collo. Le copiose perdite di sangue hanno fatto presagire il peggio agli astanti, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Solo il caso ha voluto che una delle pattuglie di polizia destinate al controllo serale del territorio passasse in quel momento in zona.Gli agenti intervenuti sul posto hanno prestato le primissime cure sanitarie al malcapitato, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza del 118. Trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare, le sue condizioni sono comunque risultate meno gravi rispetto a quanto temuto inizialmente: la vittima se l'è infatti cavata con una prognosi di dieci giorni, al termine dei quali verranno effettuati nuovi accertamenti clinici. Peggio è andata all'aggressore, un 33enne sangiorgese già noto alle forze dell'ordine per reati minori e altre piccole intemperanze verificatesi in passato. Dopo essere stato bloccato e identificato in loco dai poliziotti, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate. Il servizio di potenziamento delle unità presenti in strada, accordato in questi giorni dalla Questura di Napoli su apposita richiesta dell'amministrazione comunale, dà così i primi frutti.