San Giorgio: ricettazione, furto e altri reati: condanna a 4 anni, preso

Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via Cupa Mare a San Giorgio a Cremano, un 35enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso mercoledì dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione e ad una multa di 1.340 euro per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, furto, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi a Napoli, Assago e Milano tra il 2008 ed il 2017.