Carlo invece di Vittorio Emanuele: a San Giorgio la piazza passa dai Savoia ai Borbone

Sabato 24 Novembre 2018, 18:42

Cambio di denominazione dell'attuale piazza sede del municipio. Arriva l'Ok della Prefettura per intitolarla a Carlo di Borbone. Il nulla osta segue il parere positivo della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana e quello della Società napoletana di Storia Patria.Un'approvazione unanime dunque che accoglie la proposta avanzata dall'amministrazione sangiorgese, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l'assessorato alla Toponomastica affidato a Pietro De Martino, lo scorso 11 Settembre. Una volta espletate tutte le procedure burocratiche si procederà alla titolazione con l'apposizione della targa. La decisione di modificare il nome della piazza principale della città da Piazza Vittorio Emanuele II a Piazza Carlo di Borbone è nata dalla intenzione di conferire un riconoscimento al monarca illuminato per le innumerevoli opere realizzate nel Meridione e in particolare a Napoli e nell'area vesuviana. Tra le opere compiute durante il suo regno e di cui ancora oggi è possibile ammirare la grandezza vi è tutta l'area del Miglio D'Oro in cui rientra anche San Giorgio a Cremano, con le sue numerose ville, sviluppatasi a partire dalla residenza storica del re presso Portici (Reggia di Portici), iniziata nel 1738.Testimonianze nell'area Vesuviana, in cui ricade anche la città di San Giorgio a Cremano, sede di dimore prestigiose, si devono anche alla presenza di Bernardo Tanucci, primo ministro, consigliere di Carlo di Borbone e autore di numerose riforme del periodo. Carlo di Borbone fu anche un sovrano liberale, tanto che si oppose alla istituzione a Napoli del tribunale dell'Inquisizione, schierandosi in prima linea per questa battaglia, poi vinta. Per questi e per tanti altri motivi, la città di San Giorgio a Cremano ha portato avanti un percorso di riconoscimento, iniziato con un convegno pubblico su Carlo di Borbone, dove fu anticipata questa intenzione grazie al lavoro sulla toponomastica ad opera di studenti e docenti della scuola Massaia, ricevendo il consenso unanime da parte dei partecipanti."L'ok della Prefettura - spiega il sindaco Giorgio Zinno - testimonia che la nostra proposta è fondata su un doveroso riconoscimento al sovrano illuminato che in questo modo va oltre i libri di storia e diventa così gesto concreto. Grazie anche alla Commissione Toponomastica locale che ha contribuito a qs risultato. Presto procederemo ad una cerimonia solenne di titolazione, lasciando così un'impronta indelebile sulla nostra identità". "Questa titolazione rappresenta il recupero e il rispetto di un sovrano che si autodefinì napoletano - conclude Pietro De Martino. Con l'attribuzione dell'attuale piazza a re Carlo trasmetteremo anche una parte di storia alle nuove generazioni. Un atto che rende giustizia anche alle nostre origini e alla grandiosità del regno delle due Sicilie".