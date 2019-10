San Giorgio, scarichi fognari del municipio collegati alla rete pluviale: c'è la denuncia di tre consiglieri

Giovedì 3 Ottobre 2019, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scarichi fognari «abusivi», la presunta anomalia a San Giorgio a Cremano arriva direttamente dalla sede del municipio. È quanto hanno denunciato in queste ore i consiglieri comunali Luca Mignano, Giuseppe Farina e Aquilino Di Marco in un esposto presentato all'attenzione, oltre che dello stesso Comune, anche degli uffici distrettuali dell'Asl. Stando al contenuto della segnalazione, almeno uno dei tubi di raccolta dell'acqua piovana del tetto sarebbe invece utilizzato a mo' di colonna fecale, con il conseguente rischio di immissione delle sostanze fognarie nella rete pluviale delle cosiddette «acque chiare», quelle destinate direttamente al mare.Il tubo incriminato corre in prossimità dei bagni del primo piano, ricollegandosi esternamente alla pluviale posta alla sinistra dell'accesso alle scale. Una situazione di imbarazzo forse non del tutto nuova all'interno del palazzo di piazza Carlo di Borbone: «Non ci sfugge - recita il documento redatto dai consiglieri - che in passato questa amministrazione sembrerebbe essere stata multata per non aver rispettato le norme relative alla salubrità dei locali frequentati dai lavoratori». Gli uffici tecnici dell'Ente hanno già fatto sapere di aver predisposto verifiche per fornire quanto prima una risposta che renda conta dell'effettiva situazione igienica della struttura.