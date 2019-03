Uomo investito da scuolabus nel Napoletano: operato d'urgenza

Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:15

Dramma all'esterno dell'istituto statale Guido Dorso di San Giorgio a Cremano. Attorno alle 8 di questa mattina un 50enne del posto è stato investito da uno scuolabus in via Buongiovanni. L'uomo prestava regolarmente servizio per offrire assistenza ai bambini diversamente abili e proprio stamattina avrebbe dovuto occuparsi di un giovane impegnato con la sua classe in una gita d'istruzione.Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, la vittima sarebbe stata investita durante una manovra in retromarcia del mezzo che avrebbe dovuto accompagnare la scolaresca. Immediata la chiamata chiamata al 118 e il successivo trasporto in codice rosso all'Ospedale del Mare: le condizioni del 50enne, O. F., hanno richiesto un intervento chirurgico d'urgenza.Nel frattempo il viaggio d'istruzione è stato ovviamente annullato e lo scuolabus sequestrato dagli uomini del nucleo viabilità e sicurezza della polizia municipale, coordinati dai capitani Fascia e Carcatella. Ritirata temporaneamente in via precauzionale anche la patente del conducente, in attesa di valutare l'effettiva dinamica del sinistro oltre alla prognosi della vittima.