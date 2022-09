San Giovanni a Teduccio, ragazzo sorpreso con un coltello

Lo scorso 20 settembre, durante la sera, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio a Napoli un giovane.

Il ragazzo era a bordo di uno scooter ed è stato trovato in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 10 cm. Gli agenti hanno sequestrato l'arma detenuta illegalmente.

Anche a San Giorgio a Cremano, la polizia ha fermano un ragazzo di vent'anni, con precedenti di polizia. Gli agenti lo hanno denunciato per porto d'armi e gli sono state contestate tre violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.

Ieri pomeriggio, infine, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno controllato in piazza Gabriele D’Annunzio un’auto con a bordo con tre uomini. Due di essi erano sottoposti al divieto di ritorno nel comune di Napoli fino al 2023. Pertanto un 36enne di Pomigliano d’Arco e un 41enne di Casalnuovo, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per inottemperanza al divieto di ritorno cui sono sottoposti.