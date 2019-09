Gli agenti del Commissariato di Polizia di San Giovanni a Teduccio-Barra hanno raggiunto Corso San Giovanni dove si era da poco verificato un furto in abitazione. Sul posto hanno trovato alcuni condomini che avevano appena bloccato un uomo che, entrato in un'abitazione, aveva rubato la somma di 50 euro. L'uomo, G.L., 64enne napoletano, è stato arrestato per furto.

Giovedì 19 Settembre 2019, 15:56

