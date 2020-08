San Giovanni a Teduccio, un uomo arrestato per evasione dai domiciliari

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pasquale Ciccarelli nel quartiere Barra, hanno fermato una persona ed hanno accertato che si era allontanata dal proprio domicilio in via Serino Corte dove è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA