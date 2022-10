Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, e personale della polizia locale, hanno effettuato controlli in viale 2 Giugno, strada comunale Taverna del Ferro, via Nuova Villa, via Sorrento, via Ravello, via Mastellone, via del Fauno e in strada vicinale Cupa Pironti.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 41 veicoli, di cui 38 autovetture e tre motocicli, poiché trovati in stato di abbandono.