Venerdì 1 Febbraio 2019, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 18:49

«Con riferimento alla vicenda della presenza di formiche presso il reparto di Rianimazione del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco, il medico responsabile della struttura ha segnalato per iscritto che gli è stato impedito, da parte di infermieri del reparto, di cambiare il letto e di pulire il paziente perché detti infermieri avevano chiamato alcuni sindacalisti e fatto foto e filmini della presenza delle formiche che presumibilmente hanno poi postato in rete».Lo dichiara il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza.«Quanto segnalato dal dirigente medico, cui va vivo apprezzamento e solidarietà - aggiunge Forlenza - dimostra che vi è personale all'interno del San Giovanni Bosco non interessato affatto alla salute dei pazienti, ma ad utilizzare la vicenda formiche per raggiungere altri scopi non dichiarati apertamente ma facilmente intuibili. Per detto personale si assumeranno presto i provvedimenti che la gravità del caso impone».La Direzione generale, fa sapere Forlenza, «ha immediatamente richiesto all'Ufficio procedimenti disciplinari l'attivazione dell'azione disciplinare nei confronti di detto personale compulsando anche ulteriori accertamenti tramite il Servizio Ispettivo aziendale. Dalla vicenda si desume chiaramente che i sospetti sulla comparsa a puntata delle formiche sono confermati anche da tali circostanze», conclude Forlenza.