Martedì 10 Settembre 2019, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva ha offerto formalmente a DEA s.r.l. (ex gestore del bar / ristorante ubicato all’interno di locali del P.O. San Giovanni Bosco) i beni mobili e beni alimentari che la stessa società (ex gestore) ha abbandonato dal momento della chiusura dell’attività commerciale disposta dai Carabinieri NAS.L’operazione, propedeutica alla definitiva liberazione delle aree, è stata resa possibile dalla presenza dell’ufficiale giudiziario, ma anche delle forze dell’ordine che hanno prontamente spento ogni momento di tensione creato da soggetti indirettamente legati a DEA s.r.l.«Un passaggio fondamentale per un percorso che ho intrapreso al mio arrivo alla ASL Napoli 1 Centro - commenta il direttore generale Ciro Verdoliva - perché non si può avviare un cambiamento reale senza estirpare sacche di illegalità che per decenni hanno messo radici creando zone d’ombra. Un passo dopo l’altro, il San Giovanni Bosco torna ad essere un ospedale dei cittadini e che lavora nel solo interesse dei cittadini. Di nessun altro». Nel corso della mattinata l’ASL ha anche attivato il Dipartimento di Prevenzione, che ha provveduto nel pomeriggio, attraverso i servizi competenti, a smaltire i beni alimentari in cattivo stato di conservazione ovvero scaduti e ha proceduto alla necessaria disinfestazione dei locali. I locali in questione saranno utilizzati, nel prossimo futuro, per ospitare un asilo nido, spazio che sarà dedicato in primo luogo ai figli dei dipendenti, ma che potrà servire anche come “baby parking” per quelle mamme o papà che devono recarsi in visita dai degenti e che non sanno come fare con i piccoli di casa. Il progetto di poter avere al San Giovanni Bosco un asilo nido aziendale è in linea con la visione politica del governatore Vincenzo De Luca, impegnato per una Sanità d’eccellenza, anche per chi nella Sanità ci lavora. «Il Presidente ha accolto con grande entusiasmo questo progetto - sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva - e ci ha spronati con il suo solito piglio e con un concreto finanziamento già disponibile».