Napoli, tornano le formiche al San Giovanni Bosco: via i pazienti dalla chirurgia generale

Domenica 13 Gennaio 2019, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ancora formiche al San Giovanni Bosco. Stavolta sarebbero state ritrovate al terzo piano del reparto di chirurgia generale, dal quale i pazienti sono stati prontamente spostati in altre stanze per effettuare le operazioni di disinfestazione». Lo ha reso noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, al quale è stata recapitata una video segnalazione.«Abbiamo immediatamente avvertito i vertici dell’Asl Napoli 1 su questo ennesimo episodio. La vicenda formiche sembra non trovare fine - ha proseguito il consigliere Borrelli – e abbiamo altresì chiesto la tempistica precisa per la realizzazione di un intervento radicale e risolutivo che riesca finalmente a debellare l’increscioso fenomeno e alle autorità giudiziarie e quelle ispettive interne di velocizzare i tempi per capire se questo fenomeno è dovuto a un problema strutturale dell'ospedale, a una cattiva gestione delle ditte di pulizia e disinfestazione o a soggetti che in modo criminale stanno causando volontariamente e in modo organizzato questi disagi a pazienti e personale. Non se ne può più di questa vicenda. Vogliamo soluzioni rapide e risolutive».