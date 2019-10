Napoli, fermato albanese su corso San Giovanni con 100 grammi di hashish

Sabato 19 Ottobre 2019, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 13:51

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno notato nei pressi di Corso San Giovanni un giovane che, dopo aver prelevato una tavoletta di colore marrone da un’auto abbandonata, l’ha ceduta al conducente di un’ autovettura sopraggiunta subito dopo.I poliziotti, alla vista dello scambio, hanno fermato l’acquirente rinvenendogli addosso circa 100 grammi di hashish, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di due smartphone e della somma di 30 euro. Inoltre, nell’auto abbandonata erano nascosti altri due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi.Hamdi LLapi, albanese di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.