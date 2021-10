Napoli, a San Giovanni lampade a led e riscaldamento intelligente nella «biblioteca dei ragazzi»

Risparmio energetico e ambienti più accoglienti. Questi gli obiettivi degli interventi previsti per la "biblioteca dei ragazzi" di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. L'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori: con 25mila euro si migliorerà il riscaldamento e si realizzerà il nuovo impianto dell'illuminazione del bene pubblico in via Comunale Ottaviano.

La biblioteca a due passi dal corso San Giovanni, infatti, rientra nel progetto “Risparmio energetico negli edifici pubblici” finanziato con le risorse del PON Metro 2014/2020. La struttura, costruita tra gli anni '40 e '50 del secolo scorso, è tra le diciotto scelte da Palazzo San Giacomo per il miglioramento delle prestazioni energetiche. Due piani: al piano terra ci sono le sale lettura, al primo i locali di pertinenza della biblioteca stessa. La copertura dell'edificio ospita un grande spazio utilizzato come terrazzo. Il progetto esecutivo prevede l'installazione di un sistema di termoregolazione così da ridurre i consumi energetici e migliorare le prestazioni dell’impianto di riscaldamento. Grazie a un termostato wi-fi sarà possibile attivare da remoto l'impianto e monitorare la temperatura dei vari ambienti: una app per smartphone semplifica i comandi e permetterà di mantenere costante la temperatura scelta nell'arco delle ore di fruizione della biblioteca.

L’altro consistente intervento riguarda la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a led con un doppio scopo: da un lato si vuole migliorare l’efficienza dell’impianto e dall’altro esaltare l’architettura a volta della biblioteca. Le lampade avranno una accensione automatizzata grazie ai sensori di presenza e movimento. Sempre nell’ottica di risparmiare energia sarà installato un sistema di monitoraggio dei consumi: un misuratore consentirà di estrapolare i dati relativi a un determinato periodo e, quindi, di adottare le opportune azioni per ridurre ulteriormente i consumi. Altresì, i lavori comprendono anche l'applicazione della guaina sulla copertura del locale che ospita la caldaia.





Gli interventi - per i quali occorreranno venti giorni di manodopera e altri dieci per il collaudo - non risolvono le problematiche esistenti nel bene di via Comunale Ottaviano. Negli atti del progetto si evidenzia lo stato di cattiva conservazione di parti della muratura esterna portante del piano terra con presenza di umidità di risalita. «Né le pareti esterne né i solai di copertura e interpiano sono isolati, gli infissi sono fortemente disperdenti» si legge nella relazione nella quale si sottolinea che «ad oggi nessun intervento di riqualificazione è stato effettuato».

In particolare, a soffrire sono maggiormente i locali non utilizzati al primo piano dove sono evidenti grosse macchie d'umidità. Il terrazzo presenta la pavimentazione dissestata e le parti in ferro arrugginite. Manca anche l’impianto di climatizzazione per il periodo estivo. É quanto appurato dai tecnici anche nel corso del sopralluogo utile al potenziale affido di alcuni locali della biblioteca comunale a soggetti del terzo settore. «Una struttura, poco sfruttata e con grandissime potenzialità, lasciata al suo destino. Per rilanciarla serve prima un progetto importante che riguardi la manutenzione dell’edificio. Senza questo primo passaggio ogni forma di progettazione risulterebbe monca» spiega Roberto Malfatti della cooperativa sociale Sepofà che ha preso parte al sopralluogo. «Il modello di gestione della biblioteca comunale Deledda di Ponticelli, a carico del terzo settore e associazioni no profit, è un modello vincente che andrebbe ‘esportato’ in tutte le biblioteche del quartiere, se non della città. Potrebbe ad esempio essere applicato alla ‘biblioteca dei ragazzi’ di via Comunale Ottaviano» evidenzia il volontario.