Mercoledì 11 Settembre 2019, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri sera, su segnalazione della sala operativa, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti in via Sorrento per una violenta lite familiare tra coniugi in cui il marito, alla presenza di altri congiunti, ha utilizzato una pistola giocattolo priva di tappo rosso.Tutte le persone coinvolte sono state denunciate per rissa aggravata e l’uomo, 31enne, è stato denunciato anche per porto abusivo di arma da fuoco.