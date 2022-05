San Giovanni, sorpreso con droga: arrestato

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Domenico Atripaldi un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 13 involucri contenenti 6 grammi circa di cocaina e 4 “dosi” di crack del peso di un grammo circa.

Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo in corso San Giovanni, hanno altresì rinvenuto un bilancino di precisione. F.C., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.