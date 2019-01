Mercoledì 30 Gennaio 2019, 16:23

Controlli straordinari nella periferia orientale effettuati dai carabinieri della compagnia di Poggioreale con il supporto dei colleghi del reggimento Campania.Un 44enne ai domiciliari per furto, antonio aprile, è stato arrestato dai carabinieri di barra che lo hanno sorpreso in strada in stato d’evasione.È stata denunciata per riciclaggio e interferenza illecita nella vita privata una 53enne di san giovanni a teduccio, ai domiciliari per droga. nel corso della perquisizione in uno scantinato che il marito aveva adibito a palestra personale sono stati rinvenuti 2.100 euro di cui la signora non ha indicato la provenienza, due banconote da 20 euro false e un impianto di videosorveglianza il cui monitor era in palestra ma le telecamere erano state installate intorno a tutto il condominio.Sottoposto, infine, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa un 57enne incensurato del rione Cesare Battisti a cui i carabinieri hanno notificato un’ordinanza emessa dal gip del tribunale dopo più di una querela presentata dalla ex dell’uomo, insultata, minacciata e aggredita verbalmente perché lui non accetta la fine della loro relazione.