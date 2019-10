Domenica 20 Ottobre 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Armati di borracce, bottiglie e damigiane per riempire simbolicamente il laghetto del Parco Massimo Troisi di San Giovanni a Teduccio tutti i Comitati civici della zona orientale di napoli hanno partecipato alla manifestazione e sit-in in difesa della struttura ricettiva che secondo una delibera dell’amministrazione comunale dovrebbe essere ridimensionata per fare posto ad altri impianti meno onerosi dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Laghetto è in disuso da anni per mancanza di manutenzione agli impianti idraulici e per le difficoltà di mantenimento igienico sanitario.“Con questa manifestazione - ha detto stamani Marco Sacco, dei comitati civici - intende ribadire la nostra contrarierà alla delibera di indirizzo del Comune ma allo stesso tempo riconoscere e ringraziare l’amministrazione per la disponibilità al dialogo mostrata. Pertanto anche su questo non vogliamo prestare il fianco ai partiti di opposizione che tendono a strumentalizzare questa nostra presa di opposizione. Siamo fermamente determinati a far tornare l’acqua nel laghetto”.Stamani nella manifestazione nel parco Troisi hanno partecipato alla manifestazione il Comitato civico di San Giovanni a Teduccio, Forum Diritti e Salute, Associazione Voce nel deserto, Comitato popolare Zona Est – Napoli, Società Mutuo soccorso Barra e Comitato di Lotta Salute mentale e anche Cittadinanza Attiva per La Barra.Il sit-in fa seguito all’incontro dei giorni scorsi al Comune di Napoli quando i Comitati sono stati ricevuti dall'Assessore al verde urbano e allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello proprio per discutere della questione relativa ai parchi pubblici dell'area Est. “In particolare - aggiunge Marco Sacco - ci siamo soffermati su quanto disposto dalla delibera di Giunta comunale n.315 del 5 luglio 2019 che suggerisce di ridimensionare lo specchio d'acqua del Parco Massimo Troisi. Tale decisione ha suscitato nella comunità locale una ferma contrarietà. L'assessore considerato che nel caso specifico il percorso procedurale è nella sua fase iniziale si è reso disponibile a recepire le istanze della cittadinanza dichiarando che in ogni caso lo spazio acqueo del Lago rimarrà inalterato”.L’assessore si è impegnato inoltre a proseguire il confronto con i cittadini, la Municipalità ed il Consiglio Comunale in tutte le fasi propedeutiche alla riqualificazione del Parco Massimo Troisi e a sollecitare e ad approvare gli atti necessari per definire uno studio approfondito sulle caratteristiche del laghetto al fine di migliorare e rendere efficiente la gestione dello spazio acqueo. Dalla riunione è emersa la necessità di avviare un approfondimento e un piano di rilancio dei dieci parchi ubicati nella VI Municipalità e delle stesse aree attrezzate considerata la loro incidenza sulla qualità urbana. L'assessore si è impegnato altresì a reperire i fondi necessari per riqualificare il campo di calcio posto su Viale 2 Giugno. “Nel riconfermare le ragioni che ci hanno sollecitato a chiedere i chiarimenti del caso - conclude Marco Sacco - consideriamo positivamente gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale e verificheremo la coerenza di tali impegni in corso d'opera.Va da sé che continueremo a partecipare a tutte le iniziative che mantengono viva l’attenzione sui temi della qualità urbana a partire dal Flash mob che si è svolto stamattina al Parco Troisi”.