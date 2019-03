San Giuseppe Vesuviano, gestiva un bar e spacciava droga: ​arrestato dietro al bancone

Sabato 23 Marzo 2019, 18:51

Gli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato A. I., 33enne di Poggiomarino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti, in seguito ad accurate indagini, hanno eseguito un mirato controllo a un bar di Poggiomarino dove l’amministratore dello stesso era dedito allo spaccio di droga.All’arrivo della Polizia l’uomo era dietro al banco nei pressi della cassa dell’esercizio commerciale ed è stato trovato in possesso di un borsello al cui interno, gli agenti, hanno rinvenuto e sequestrato 1040 euro, hashish per un peso di poco superiore ai 200 grammi un coltello a serramanico utilizzato per tagliare le dosi dal panetto. L’uomo è stato arrestato.