Colpi di pistola nella notte contro la pizzeria: «Ma mai ricevuto minacce»

Venerdì 8 Giugno 2018, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 21:37

SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Sparatoria, la notte scorsa, in pieno centro a San Giuseppe Vesuviano. Dodici colpi calibro 9 hanno centrato la porta d’ingresso di una nota pizzeria in piazza Garibaldi. Infissi forati e vetri in frantumi. L’episodio intorno alle 3 di notte poco dopo la chiusura del locale in piena movida con la piazza ancora affollata di gente.Secondo i racconti di alcuni testimoni presenti all’agguato due uomini, coperti dal casco, a bordo di un motorino si sono fermati davanti al locale chiuso e hanno scaricato l’intero caricatore facendo poi perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri di San Giuseppe Vesuviano. Il proprietario ha comunque riferito di non aver avuto nessuna minaccia.