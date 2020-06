Cercavano prodotti alimentari non a norma, ma in un deposito di alimenti di San Giuseppe Vesuviano ( Napoli) hanno finito per trovarvi 160 borse per donna con il marchio contraffatto. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della locale stazione che, assieme a quelli del Nas di Napoli, hanno controllato vari esercizi commerciali.

Nel deposito di prodotti alimentari i militari hanno rinvenuto e sequestrato 1000 chili di alimenti vari privi di etichetta che ne riportassero la tracciabilità oltre alle 160 borse. L'esercizio, con una contravvenzione 1500 euro, è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie e il titolare è stato denunciato per ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

