Domenica 10 Giugno 2018, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giuseppe Vesuviano – Fotografa la scheda dopo aver votato. Denunciato dalla polizia. L’episodio in un seggio presso la scuola media Ciferi Iudici di San Giuseppe Vesuviano. L’uomo, secondo quanto raccontato dai componenti del seggio avrebbe scattato una foto all’interno della cabina elettorale. Il rumore del clic ha allertato i componenti del seggio i quali hanno denunciato tutto alla polizia facendo partire subito le indagini. La foto incriminata non è stata però trovata sul telefonino in quanto cancellata immediatamente. Sull’episodio indaga la DIGOS.