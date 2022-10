San Giuseppe Vesuviano, quattro auto in fiamme nella notte: paura nel condominio

Attimi di panico in pieno centro a San Giuseppe Vesuviano per uno spaventoso incendio a ridosso di un affollato condominio. Secondo una prima ricostruzione quattro auto sono andate in fiamme minacciando i numerosi appartamenti della struttura di vico Marco Galdi, una piccola traversa della centralissima piazza Garibaldi.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Nola e gli uomini del locale commissariato di polizia e della polizia municipale. Al momento non si segnalano danni alle persone. La polizia sta già tentando di ricostruire la dinamica dell'incendio che potrebbe essere anche doloso