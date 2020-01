Impatto frontale con auto nel Napoletano, la moto si spezza in due: il centauro è gravissimo

Spaventoso incidente stradale questa sera in via Martiri di Nassirya a San Giuseppe Vesuviano. Un giovane motociclista si è scontrato frontalmente con automobilista proveniente dalla direzione opposta. La moto si è spaccata in due lasciando sull'asfalto il giovane centauro. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato all'ospedale di Sarno il giovane ragazzo che versa in gravissime condizioni. Sul posto la polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano con il capitano, Roberto Avino che ha subito coordinato i soccorsi. Traffico bloccato e disagi per gli automobilisti diretti nella vicina Poggiomarino e alla superstrada 268.

Ultimo aggiornamento: 21:45

