Lavoratori dal Bangladesh in nero: multe per una fabbrica a San Giuseppe Vesuviano

Personale del processo vigilanza, unitamente ai carabinieri del gruppo tutela lavoro dell’ispettorato Interregionale del lavoro di Napoli, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un opificio tessile nel comune di San Giuseppe Vesuviano.

Inseriti nel piu’ ampio contesto di iniziative adottate a tutela della legalità del lavoro, i controlli hanno avuto molteplici finalità; la verifica dell’impiego di lavoratori irregolari, le violazioni alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il contrasto all’immigrazione clandestina e allo sfruttamento lavorativo.

All’interno della struttura, presenti tutti lavoratori del Bangladesh, è stata accertata la presenza di dieci lavoratori irregolari, di cui tre privi di regolare permesso di soggiorno. Sono state irrogate sanzioni per violazioni connesse al lavoro nero per 45 mila euro e per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per 94.500 euro. Nei confronti dell’azienda gli ispettori hanno disposto la sospensione dell’attività lavorativa.