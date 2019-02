Mercoledì 6 Febbraio 2019, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2019 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giuseppe Vesuviano – Spaventoso incidente stradale, per fortuna senza conseguenze gravi per i conducenti, nel pericoloso incrocio tra via Martiri di Nassiriya e via Muscettoli. L’impatto, nel tardo pomeriggio, tra due autovetture di media cilindrata. Le cinture di sicurezza allacciate e gli airbag hanno evitato il peggio ai due conducenti immediatamente soccorsi dagli uomini del 118. Ferite lievi, ma tantissimo spavento e auto distrutte, in un punto divenuto pericolosissimo per la circolazione delle auto e già tristemente segnato da eventi luttuosi. Sul posto la polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano per gli accertamenti e per dirottare il traffico, momentaneamente bloccato, sull’importante arteria che porta alla superstrada 268.