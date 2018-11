Il negozio di alimentari del bengalese è abusivo: sequestrati 200 chili di alimenti

Sabato 3 Novembre 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 17:47

Un alimentari di San Giuseppe Vesuviano completamente abusivo tanto da essere privo di insegna è stato sequestrato: colui che lo gestiva, un uomo di origine bengalese, è stato denunciato per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. L'uomo esponeva in vendita cibo in cattivo stato di conservazione; sequestrati circa 200 kg di pesce e pollo.Nella vicina via Pettoloni è stato sequestrato un terreno diventato deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi (pezzi di auto da cui colavano olii, parti di cucine, frigoriferi, materiale di risulta, infissi); il proprietario 70enne è stato denunciato per attività non autorizzata di gestione di rifiuti e per non aver saputo indicare la provenienza di una mucca e di un cavallo che teneva a pascolare in quel terreno contaminato.5 gli opifici a cui i militari hanno posto i sigilli per violazioni alla normativa su sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il primo in traversa D’Ambrosio: il titolare, un 58enne del luogo, è stato denunciato; stessa sorte per i titolari di opificio in via Ferraiolo e via Belvedere. Un altro è stato posto sotto sequestro in via Scudieri e il titolare, un 52enne di origine bengalese, è stato deferito.L’ultimo è stato chiuso. era gestito da un 48enne di origine cinese.Controllati anche i cantieri edili. I militari hanno denunciato un responsabile, un 45enne del luogo, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (come i bagni non in regola con le norme igieniche).Un cantiere è stato invece sequestrato poiché messo su in zona sottoposta a vincolo sismico quindi con il divieto assoluto di costruire; vi si stava realizzando un lounge bar.Un 29enne titolare di un’officina abusiva è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti e sversamento illecito delle acque reflue industriali: gestiva un’attività di riparazione auto e verniciatura di cerchi in lega di case automobilistiche di lusso in un terreno vasto circa 200 mq su cui sversava senza remore tutti gli scarti industriali.Un’altra autocarrozzeria e autofficina abusiva è stata sequestrata dai militari in via Belvedere; il titolare è stato deferito per aver smaltito in modo illecito i rifiuti industriali e per lo scarico illegale delle acque reflue nonché per riciclaggio poiché deteneva parti e accessori di autovetture di dubbia provenienza.Altre 2 officine meccaniche sono state sequestrate in via Pianillo e via Piano del Principe: nella prima si smaltivano in modo illecito i rifiuti provenienti dall’attività, abusiva; nella seconda non veniva tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti.