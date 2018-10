Sabato 27 Ottobre 2018, 12:35

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Ex vigile urbano in pensione si schianta con l’auto e perde la vita. Carmine Mormone, 69 anni, da due anni in pensione era molto conosciuto nella cittadina vesuviana. La tragedia è avvenuta ieri sera poco prima delle ventidue in via Provinciale per Palma nel comune di Poggiomarino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’ex vigile, avrebbe avuto un malore e si sarebbe poi schiantato successivamente sul ciglio della strada. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo senza successo. La salma è stata comunque trasportata presso l’ospedale di Castellamare di Stabia per gli esami autoptici e per stabilire se è stato il malore oppure lo schianto a causare la morte.