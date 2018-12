Domenica 2 Dicembre 2018, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 02-12-2018 23:04

Si accendono le luci a San Gregorio Armeno. La strada dei presepi e dei pastori, affollatissima di turisti, è stata stasera illuminata dalle installazioni artistiche realizzate grazie ai fondi comunali della tassa di soggiorno.“Sono molto soddisfatto” ha dichiarato il sindaco Luigi de Magistris, presente all’accensione delle luminarie insieme agli assessori “Quest’anno, ancora di più degli altri anni, c’è stata già da settembre una grande intesa tra tanti operatori economici, commercianti, associazioni e il comune per superare i 20 km di strade della città da illuminare. In una città che esplode di cultura, turismo e partecipazione popolare questo aiuta a trascorrere un Natale forte per la città con un’economia che si consolida sempre di più”.