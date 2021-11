San Gregorio Armeno, le botteghe: «Vogliamo rispettare le regole ma non possiamo più aspettare»

In Via San Gregorio Armeno nei prossimi giorni dovrebbe ripartire la Fiera di San Gregorio Armeno, quella caratterizzata dalla tradizione, quella conosciuta in tutto il mondo per le elaborazioni scenografiche dei personaggi del presepe - a grandezza naturale e in miniatura -, realizzati rigorosamente a mano dagli artigiani.

Nel cuore di Spaccanapoli, luogo simbolo dell’antica tradizione napoletana, il 'mercatino' di Natale in via San Gregorio Armeno è assolutamente imperdibile nel periodo natalizio. Quest’anno sarà dedicato alle vittime del Covid.

Dopo l’appello fatto nei giorni scorsi da Gabriele Casillo, dell'associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno. Oggi, le voci di San Gregorio Armeno tornano a parlare sul caso:

«Non è possibile che, la Fiera di San Gregorio Armeno venga considerata un semplice ‘mercatino’ di Natale. – Spiega Samuele Mercogliano, dell’associazione artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno- Quest’anno dovrebbe essere l’anno della rivalsa. Dopo un anno e mezzo di stop dovuto al Covid-19 vorremmo ripartire alla grande. Grazie anche alla donazione da parte di ‘Napoli sotterranea’ abbiamo la possibilità di avere tutti i gazebi uguali ma non c'è ancora intesa con l’amministrazione. Il natale garantisce mesi di sostentamento di conseguenza vogliamo dialogo e date precise!»

Nei prossimi giorni, potrebbe esserci presso Palazzo San Giacomo una riunione con associati e altre associazioni del centro storico per capire come si evolverà la questione Fiera di San Gregorio Armeno.

«Il centro è pieno di abusivi. Noi vogliamo rispettare le regole ma l’amministrazione ce lo deve permettere. -precisa Mercogliano- Quest’anno è l’anno della rivincita per il centro storico. Noi dell’associazione se non abbiamo a breve riscontri valuteremo le offerte che abbiamo ricevuto in questi mesi da parte di altre Fiere».

Le famosissime “Vie dei pastori” e l’amministrazione si trovano in queste ore in un forte dibattito. L’assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato è intervenuta sulla vicenda: «Sappiamo che nelle ultime settimane c’è un forte dibattito, sappiamo che i consigli della municipalità non si sono ancora riuniti, ma proprio per questo stiamo chiedendo ai presidenti di procedere con le operazioni necessarie per le fiere natalizie o di trascrivere nei massimi tempi. Il tutto ovviamente nel rispetto della legge».

È un vero peccato che la situazione stia creando dei malcontenti. San Gregorio Armeno è conosciuta da secoli per la sua atmosfera magica e surreale, che solo su questa via, più che altrove si respira, tra musiche natalizie, alberi di natale, persone, profumo di caldarroste e la bellezza e la storia che solo la città di Napoli può offrire.