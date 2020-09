San Matteo patrono della Guardia di Finanza, cerimonia nella caserma Zanzur

I militari della Guardia di Finanza hanno ricordato, a Napoli, San Matteo apostolo, patrono delle Fiamme Gialle. Nella caserma «Zanzur» del capoluogo partenopeo è stata celebrata una messa, presieduta dal cappellano militare capo, monsignor Gerardo Sangiovanni. All'evento, osservando tutte le misure di sicurezza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, accolte dal comandante regionale Campania - generale Virgilio Pomponi - sono intervenute le massime autorità Istituzionali locali, i vertici dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle forze armate e degli uffici finanziari, che hanno condiviso il significativo momento spirituale con una rappresentanza di militari, di ogni ordine e grado, in servizio alla sede di Napoli, con i componenti degli organismi della rappresentanza militare nonché con gli appartenenti alla locale sezione dell'Associazione nazionale finanzieri in congedo.

La manifestazione religiosa rappresenta per tutte le Fiamme Gialle un momento di intenso raccoglimento spirituale che induce a seguire le orme del Santo Patrono, che cambia vita per mettersi al servizio del prossimo e degli onesti, quasi a voler tracciare la strada da seguire nell'attività che quotidianamente il corpo è chiamato a svolgere: lo spirito di servizio verso la Stato e le comunità che lo compongono e la tutela dei cittadini onesti.

