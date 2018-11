San Paolo, sopralluogo per i lavori. I nuovi sediolini durante le pause della A

«Ore 14.30 sopralluogo stadio San Paolo, al lavoro per verificare lo stato dei lavori, luci, bagni, spogliatoi e impianti. Uno stadio che alla fine dei lavori sarà all'altezza di una grande città e di una grande squadra». Lo ha scritto l'assessore allo sport Ciro Borriello su Facebook.

«Credo che per la prossima estate avremo un San Paolo di grande livello e di grande dignità per i servizi che offre agli spettatori. Siamo veramente molto soddisfatti di come vanno avanti i lavori. D'altra parte l'investimento è importante, con 23 milioni di euro in qualche caso si fanno stadi nuovi» ha detto. «Abbiamo fatto un sopralluogo - ha detto ai cronisti - dopo aver completato l'impianto di illuminazione nuovo del San Paolo. Un intervento nell'ambito dei 23 milioni che la Regione ha stanziato per rifare lo stadio San Paolo nell'ambito delle Universiadi. Lo vedrete già da domenica prossima. Si raddoppia l'effetto illuminotecnico, sarà possibile fare effetti di luce anche molto scenografici». Sarà un impianto misto, con luci a led e luci tradizionali «davvero di grande qualità» sottolinea il governatore.

«Poi - ha proseguito De Luca - abbiamo visto il sottofondo realizzato con la pista d'atletica e i bagni nuovi. Abbiamo realizzato una parte degli impianti molto funzionali, civili, e poi proseguiremo con il cambio dei sediolini. Siamo molto contenti e credo che saremo in grado di ospitare le Universiadi in un contesto di grande bellezza e di grande valorizzazione per Napoli e per tutti quanti noi». Con De Luca c'era anche Aurelio De Laurentiis: «Il presidente era pienamente soddisfatto per un impianto di grande qualità. Per le partite di Champions e per le Universiadi - ha concluso - avevamo il dovere di fare interventi che consentissero all'impianto di fare il salto di qualità e mi pare che ci stiamo riuscendo».



Il commissario. «L'impianto di illuminazione completamente rinnovato è uno 'step' importante, stiamo lavorando sui bagni, sull'impianto audio-video e a breve passeremo anche ai sediolini». È il commissario per le Universiadi di Napoli Gianluca Basile a illustrare l'agenda dei lavori in programma allo stadio San Paolo. Sarà proprio l'impianto partenopeo - oggetto di restyling - a ospitare la cerimonia inaugurale della manifestazione a luglio prossimo. «Il San Paolo sarà l'impianto principe - ammette il commissario al termine del sopralluogo di oggi con il patron del Napoli De Laurentiis e il governatore della Campania De Luca - ed è quello che dispone di più fondi per essere rinnovato».



Quanto alla tempistica per il rifacimento dei sediolini l'impegno è di non intralciare il calendario del Napoli. «Stiamo lavorando in accordo con il Comune di Napoli che ha fatto la progettazione - ha detto all'uscita dallo stadio - e col Calcio Napoli per organizzare il cronoprogramma in modo da limitare le interferenze con la stagione agonistica del Calcio Napoli. Stiamo facendo già delle prove - ha precisato - ma i lavori veri e propri cominceranno a gennaio sfruttando la pausa invernale del campionato e quella in Champions e poi riprenderanno in maniera importante dal 20 maggio».

