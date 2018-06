Stadio San Paolo, sprint sui lavori: ecco i sediolini azzurri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 12 Giugno 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 09:10

Primo incontro operativo sullo stadio San Paolo quello di ieri sera tra i tecnici del Comune - con il capo di gabinetto Attilio Auricchio - e quelli del commissario per le Universiadi del 2019 Luisa Latella. E Il Comune si è presentato con il progetto definitivo del San Paolo per sgomberare il campo da ogni tipo di equivoco sull’operatività dell’Ente e per dare un segnale di concretezza. Al netto delle gare per la pista di atletica e per l’illuminazione già in via di assegnazione.