Domenica sera, al termine della partita Napoli-Cagliari, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, durante un’attenta attività di monitoraggio del deflusso dai settori dello Stadio San Paolo, hanno bloccato otto tifosi, di cui due minorenni, mentre vandalizzavano i nuovi sediolini del settore allo scopo di portarli via. Durante le ultime fasi del deflusso, i poliziotti hanno notato diversi gruppetti di tifosi intenti a disalloggiare i nuovi sediolini dalla sede di ancoraggio; prontamente intervenuti hanno bloccato e fermato 8 persone, di cui 2 minori. Tutti e otto sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e furto aggravato.

Martedì 7 Maggio 2019, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 19:18

