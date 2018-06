San Paolo, tutti in fila per Pino Daniele: «Vogliamo onorare la sua memoria»

Giovedì 7 Giugno 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lunga attesa e il caldo di questa giornata non smorza gli animi dei fan del grande Pino Daniele. Da questa mattina sono centinaia gli spettatori del concerto più atteso dell’anno che hanno deciso di “presidiare” i cancelli in attesa dell’ingresso. Una serata che promette grandi emozioni e che unirà una città ed un paese intero.All’esterno dello stadio San Paolo c’è una grande impazienza che l’evento abbia inizio e nel frattempo non mancano i più appassionati che iniziano ad intonare le canzoni più rappresentative del cantautore scomparso ormai tre anni fa.«Ci attendiamo una grande serata all’insegna del divertimento e dell’allegria» commentano all’esterno dei cancelli dell’impianto sportivo di Fuorigrotta.«Abbiamo acquistato i biglietti diversi mesi fa e non vedevamo l’ora che questa serata arrivasse. Adesso vogliamo solo ricordare il grande Pino e vivere una serata indimenticabile. Speriamo che tutto proceda bene e che questo evento resti nella storia della nostra città».