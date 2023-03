Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata: arrestata 43enne a Napoli

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via San Pietro, M.N., 43enne napoletana, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 16 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli poiché condannata alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, commessi a Napoli nel 2014.