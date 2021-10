San Pietro a Patierno, preso spacciatore mentre butta hashish e marijuana

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luigi Carrese, 28enne di San Pietro a Patierno.

Era in Via Sartori e quando ha notato la pattuglia ha buttato via un sacchetto di plastica, pensando di non essere notato. suo malgrado, il movimento non è sfuggito ai militari che hanno prima bloccato il 28enne e poi recuperato il sacchetto. Al suo interno 10 bustine di marijuana e una stecchetta di hashish. Nelle tasche di Carrese 330 euro, somma ritenuta provento illecito.

L’arrestato è ai domiciliari e sarà giudicato nelle prossime ore con rito direttissimo.