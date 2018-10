Giovedì 25 Ottobre 2018, 19:54

Allarme topi a San Pietro a Patierno. Via della Bussola, strada che ospita numerosi caseggiati popolari dell'edilizia post-terremoto, è letteralmente invasa dai ratti che fuoriescono da ogni anfratto possibile. Centinaia di topi che si nutrono dei rifiuti che giacciono abbandonati nelle mini discariche presenti in zona e che trovano facile riparo tra le carcasse di scooter e le masse di rifiuti edili che dimostrano come le periferie della città vengano utilizzate come sversatoio per rifiuti di ogni tipo.Una situazione al limite del sostenibile quella dei cittadini di via della Bussola, una strada già alle prese con i ciclici allagamenti che interessano i sotterranei dei mega alveari umani che ospitano migliaia di napoletani che vivono praticamente abbandonati al loro destino. Nelle scorse settimane Napoliservizi ha tentato di correre ai ripari effettuando un intervento di derattizzazione ma, a giudicare dalle immagini che gli stessi cittadini mostrano con orrore, i topi continuano a proliferare mettendo a serio rischio la salute di chi vive in quei palazzoni fatiscenti.«Qualche giorno fa dopo tante difficoltà anche qui è partita la raccolta differenziata - ha spiegato il consigliere della VII Municipalità Giuseppe Grazioso - e non si può negare che c'è ampia collaborazione da parte dei cittadini che si stanno impegnando per rispettarne i dettami. C'è un serio problema legato alla manutenzione e alla pulizia - prosegue - che non può più essere ignorato. A via della Bussola è in atto una vera invasione di topi. Napoliservizi deve intervenire al più presto per un intervento di bonifica radicale - conclude l'esponente del parlamentino di Secondigliano - perchè ci sono tantissime persone che vedono la loro incolumità messa a serio rischio ogni giorno».