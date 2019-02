Sabato 23 Febbraio 2019, 10:39

Maltempo e fortissime raffiche di vento, albero si abbatte su auto in transito a San Sebastiano al Vesuvio: madre e figlio lievemente feriti. La vettura stava transitando lungo via Figliola in direzione San Giorgio a Cremano, quando un albero lungo il viale si è abbattuto sulla vettura questa mattina poco dopo le 8.30.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i soccorsi del 118, i quali dopo un primo intervento sul posto - il ragazzo, 19 anni, ha riportato delle lievi escoriazioni mentre la donna, 41,una ferita alla testa - sono stati trasportati all'ospedale non in codice rosso per eseguire ulteriori esami. Non in pericolo di vita.