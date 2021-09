San Sebastiano, targa di copertura su uno scooter rubato: coppia nei guai

Potrà finalmente riavere il suo scooter il 25enne napoletano che oltre un mese fa ha presentato una denuncia di furto ai carabinieri. Questa notte, infatti, i militari della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno fermato e controllato due persone in via Panoramica Fellapane.

Erano entrambi a bordo di un ciclomotore con targa di copertura ma telaio corrispondente a quello del veicolo portato via quest’estate e su questo non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti.

Si tratta di due coniugi del rione De Gasperi di Ponticelli, già noti alle ffoo: un 51enne e una 45enne, entrambi denunciati per ricettazione. Il veicolo sarà restituito mentre ai due è toccato tornare a casa a piedi.