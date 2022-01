San Sebastiano, salta la festa patronale: ambulanti bloccano la città per protesta

Salta ancora la festa di San Sebastiano e così i commercianti delle bancarelle protestano in strada bloccando il traffico cittadino. Il sit-in, è avvenuto questa mattina nel centro del comune vesuviano dove i manifestanti hanno paralizzato le strade mettendo anche furgoni e camion di traverso. Una città bloccata per un braccio di ferro con l'amministrazione comunale che si è concluso solo dopo un colloquio col primo cittadino Giuseppe Panico.

Da tradizione, in occasione della festa patronale le strade della città si vestono a festa in attesa della processione della statua del Santo che avviene la domenica successiva al 20 gennaio, giorno da calendario dedicato al Santo.

Anche quest'anno però, a causa della pandemia, le funzioni patronali in strada sono saltate. Il sindaco Panico, in linea con le disposizioni anti-assembramento di Governo e Regione ha vietato l'installazione delle bancarelle dei commercianti ambulanti in via Plinio. Una strada che nelle giornate di festa si riempie di persone provenienti non solo da San Sebastiano, ma anche dai comuni limitrofi.

Una rinuncia di incassi non indifferente per i commercianti ambulanti che di solito arrivano nella cittadina vesuviana con furgoni carichi di giochi, torroni e dolciumi. Così hanno deciso di protestare contro le scelte dell'amministrazione comunale, bloccando il traffico nei pressi di rotonda Belvedere e in diversi punti della città. «Vogliamo lavorare e non prendere il reddito di cittadinanza, chiediamo che i comuni ci siano vicini», hanno dichiarato i manifestanti nel corso della loro dimostranza.

E' stata necessaria una mediazione col sindaco Panico per liberare le strade. Panico ha espresso l'intenzione di recuperare al più presto lo svolgimento della festa patronale. «E' un periodo difficile - afferma il Primo cittadino - anche gli ambulanti hanno necessità di lavorare. Ma quest'anno la processione religiosa non si svolgerà e di conseguenza l'intera festa patronale ha assunto toni condizionati dal particolare momento. Senza un piano di sicurezza non è, inoltre, possibile far allestire le bancarelle in questo periodo. Appena sarà possibile, abbiamo intenzione di recuperare la giornata di festa dedicata al nostro Santo».