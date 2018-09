Il vento sferza anche San Sebastiano al Vesuvio: grosso abete cade su auto in sosta

Mercoledì 26 Settembre 2018, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEBASTIANO AL VESUVIO - Cade un grosso abete su un'auto in sosta. Questa mattina vigili del fuoco e tecnici del Comune sono dovuti intervenire in via Palmieri dove, a causa del vento, un abete è crollato in strada provocando lievi danni a una vettura in sosta. La caduta dell’abete è stata infatti frenata da un altro albero che ne ha impedito un impatto più violento. Tronco e rami sono caduti in maniera trasversale bloccando completamente la circolazione della strada periferica, per fortuna, non particolarmente trafficata.Il vento a San Sebastiano sta causando non poche preoccupazioni a causa della presenza di oltre duemila alberi sul territorio. Un patrimoni verde per il quale la cittadina vesuviana è nota. In queste ora sono caduti grossi rami anche in Via delle Mimose, Via Parco del Sole e in altre strade del territorio. Non si sono però registrati, al momento, ulteriori danni a cose o persone. I Tecnici del comune sono al lavoro per monitorare e tenere sotto controllo eventuali altri alberi pericolanti.