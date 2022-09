San Vitaliano, 58enne sorpreso con un’auto rubata: denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Nola hanno visto un uomo che percorreva a grande velocità, in auto, via Troisi a San Vitaliano, per poi entrare in un complesso edilizio di case popolari.

Insospettiti, i poliziotti hanno inseguito l'uomo che, alla loro vista, si è disfatto di una borsa contenente: una mazzola di ferro, diverse chiavi esagonali ed un cacciavite.

L'uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. La macchina su cui era a bordo era stata rubata dall'uomo qualche giorno prima a Saviano.



Il soggetto è un uomo di cinquantotto anni di San Vitaliano con precedenti di polizia: è stato denunciato per furto aggravato, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.