Forza il bancomat delle Poste con una spranga di ferro: ladro arrestato nel Napoletano

Domenica 19 Agosto 2018, 12:13

All'alba un uomo è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna mentre stava tentando di svuotare l'Atm dell'ufficio postale di via Giuseppe Venuso a San Vitaliano.Un 27enne di Marigliano già noto alle forze dell'ordine per spaccio, era arrivato a bordo di una Fiat 500 vecchio modello e stava forzando il terminale con un palo di ferro. Il bottino a cui puntava erano 45mila euro depositati nell'atm per far fronte alle esigenze del fine settimana.Colto sul fatto, è stato arrestato per tentato furto aggravato e tradotto in carcere.