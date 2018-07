Maxi incendio di rifiuti tossici nel Napoletano, l'ira del ministro Costa: «Troppi 300 roghi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 2 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 07:30

L'ombra delle mafie sui roghi tossici negli impianti di deposito, riciclaggio e stoccaggio dei rifiuti. Per questo, non appena ieri è giunta al ministero dell'Ambiente la notizia del vasto incendio di San Vitaliano, il ministro Costa ha sin da subito allertato il Nucleo Operativo Ecologico (Noe) dei carabinieri. «Quasi 300 roghi in due anni in tutta Italia ha spiegato il titolare dell'Ambiente - un numero impressionante che non può essere considerato casuale. Stiamo monitorando e seguendo con attenzione quanto sta avvenendo a San Vitaliano e siamo in contatto con le autorità locali competenti perché i cittadini sono giustamente spaventati dalla colonna di fumo che sarebbe alta fino a 30 metri». Stesso allarme da Legambiente: «Troppi casi sospetti».Oggi intanto il consiglio dei ministri, con un apposito decreto, traferirà le deleghe per la Terra dei fuochi dal ministero dell'Agricoltura a quello dell'Ambiente. Un primo passaggio tecnico, ma per i primi veri interventi legislativi del nuovo governo ci vorranno ancora alcune settimane. Proprio al «Mattino» il titolare dell'Agricoltura, il leghista Gianmarco Centinaio, aveva dichiarato che avrebbe ceduto le competenze sulla Terra dei fuochi al collega Sergio Costa che da generale dei carabinieri nel reparto Forestale aveva scoperto la più grande discarica illegale d'Europa proprio in Campania, a Calvi Risorta. Questa mattina ci sarà un iniziale prevertice nel Cdm tra i tecnici dell'Agricoltura e quelli dell'Ambiente per mettere a punto ogni dettaglio tecnico per il trasferimento delle deleghe. Un passaggio motivato anche dall'evidenza certificata da diversi studi che la maggior parte dei siti inquinati non hanno provato danni alla falda acquifera e quindi alle coltivazioni. Dopo il prevertice, in serata, sarà lo stesso consiglio dei ministri a deliberare l'avvenuto passaggio delle deleghe. Forte in questa direzione la volontà di Luigi Di Maio che proprio ieri su Facebook ha manifestato la propria determinazione ad affrontare il problema grazie all'ausilio e all'esperienza del ministro Costa. «Non ci sono più scuse ha scritto sui social il vicepremier postando il video dell'incendio adesso siamo al governo e la mia gente ha il diritto di respirare». Il rogo di ieri imprimerà un'ulteriore accelerata al piano.