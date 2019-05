Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 18:49

Un 43enne incensurato di San Vitaliano la aggredito la moglie dopo l’ennesima discussione per disaccordi familiari e l’ha afferrata per il collo quando lei ha provato a chiamare i carabinieri. I militari, chiamati da vicini spaventati dalle urla della donna, lo hanno bloccato in casa e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia.È emerso, infatti, ascoltando la donna e le figlie adolescenti, che il 43enne da mesi le picchiava e le offendeva pesantemente.