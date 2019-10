CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I detenuti all'ergastolo ostativo e quindi i supercarcerati al 41 bis o sottoposti alle restrizioni dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario possono, da oggi, ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per ottenere benefici finora loro negati. La decisione di ieri della Grande Chambre ha effetti diretti, al momento solo teorici, sui camorristi ergastolani ristretti da decenni nei penitenziari italiani di massima sicurezza. Personaggi come Giuseppe Setola, il boss stragista dei Casalesi, l'uomo che si diede latitante proprio dopo una scarcerazione ottenuta con un falso certificato di cecità, che durante la fuga di nove mesi uccise e fece uccidere diciotto persone, sarà tra i primi a ricorrere alla Cedu. Sogna un permesso premio che gli consenta di riabbracciare la moglie e la figlia. Il suo avvocato, Paolo Di Furia, curerà anche il ricorso di Michele Zagaria, detenuto nelle medesime condizioni di Setola, ma da meno tempo. Nell'immediato, dal momento che per chiedere permessi e libertà condizionale occorre che siano stati scontati un certo numero di anni di carcere, possono aspirare al ricorso anche Francesco Sandokan Schiavone e Francesco Bidognetti. In pratica la cupola dei Casalesi al completo.